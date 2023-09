Criança de 2 anos morre e pais ficam feridos após ataque a tiros, no Pará

(Foto: Reprodução) – Família teria sido vítima de emboscado. A polícia faz buscas para tentar encontrar os responsáveis pelo crime.

Uma criança de dois anos foi morta a tiros na última terça-feira (26) durante uma atentado contra os pais dela, identificados apenas como Débora e José Raimundo, no ramal do Apuí, distrito de Quatro Bocas, na zona rural de Tomé-Açu.

A menina estava na companhia dos pais quando a família foi surpreendida por tiros vindos do meio do mato. Até o momento, não há informações sobre os possíveis autores da ação.

A criança morreu na hora. Os pais estão em observação em um hospital da região. Informações que circulam nas redes sociais apontam que a família teria sido vítima de uma emboscada. Tempos atrás, Débora teria denunciado um homem que foi preso e, ao sair da cadeia, teria localizado a família para se vingar.

Ela vinha sofrendo ameaças porque era testemunha de um caso que teria presenciado há algum tempo. Não foi a primeira vez que a família sofreu uma tentativa de homicídio no mesmo local. Dias atrás, outros disparos já tinham sido efetuados contra ela. A polícia faz buscas na região para tentar encontrar os responsáveis pelo crime.

A Polícia Civil confirmou, em nota, que a criança, de dois anos, não resistiu ao atentado e morreu. A Delegacia de Quatro Bocas está à frente do caso. A Redação Integrada apura mais detalhes sobre o crime junto à Polícia Militar.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/17:33:07

