Criança de 2 anos morre no HGE, em Maceió, dois dias após engolir moeda de 10 centavos

Jackson Moisés Chagas, de 2 anos, morreu nesta quarta-feira (14), no HGE, em Maceió, após engolir uma moeda na segunda — Foto: Arquivo pessoal

Jackson Moisés Chagas engoliu a moeda na noite de segunda (12) em União dos Palmares e morreu nesta quarta (14).

Jackson Moisés Chagas, de 2 anos, morreu nesta quarta-feira (14) no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, por complicações após engolir uma moeda de 10 centavos há dois dias em casa, na cidade de União dos Palmares, no interior de Alagoas.

Uma parente, que preferiu não se identificar, contou que Moisés completou 2 anos em março, era o filho caçula e tinha três irmãs mais velhas. Ela disse que a mãe das crianças é muito cuidadosa e toma conta sozinha dos filhos.

“Ela está sofrendo demais. Eu posso falar com todas as letras do mundo ela é uma ótima mãe. Ela nunca teve luxo para ela, sempre pensando neles. Tudo na vida dela são eles”, disse.

A parente afirmou que o caso é foi um acidente doméstico, que aconteceu quando Moisés pegou uma moeda em cima da cama enquanto a mãe penteava o cabelo de uma das meninas.

“Ela [a mãe] falou que deu banho e trocou as roupinhas deles e foi pentear o cabelo da Maria. Ela falou que não tinha visto que a moeda estava em cima da cama. Era uma moeda de 10 centavos. Quando ela estava penteando o cabelo da Maria, o Moisés colocou a moeda na boca e a filha dela falou ‘mãe, eu acho que o Moisés engoliu uma moeda que estava em cima da cama’. Quando ela viu, a boquinha dele já estava saindo baba e levou ele para o hospital”, contou a parente

Ao perceber que Moisés tinha engolido a moeda, a mãe o levou urgentemente ao Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares. Na tarde da terça (13), a criança foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do HGE, em Maceió, devido a complicações após ter engolido a moeda.

Moisés morreu às 17h desta quarta no HGE. Segundo a parente, a moeda só foi retirada do corpo da criança na manhã desta quarta e ele teve complicações como pneumonia e parada cardíaca.

