Criança de 2 anos perde visão após beijo de pessoa com herpes labial

Reprodução/Redes sociais | O menino desenvolveu uma ferida aberta na córnea, com a lesão medindo 4 mm. Criança passa por cirurgias para salvar o olho

Uma criança de 2 anos perdeu a visão e a sensibilidade no olho após ser beijada por uma pessoa infectada com o vírus do herpes labial, que causou uma infecção ocular no menino. Ele e a família lutam há sete meses para recuperar a saúde da criança.

A mãe do menino, Michelle Saaiman, compartilhou a história deles nas redes sociais para fazer um alerta sobre o perigo de beijar crianças de outras pessoas. A família mora em Windhoek, capital da Namíbia, na África.

A mãe do menino contou que eles foram ao médico, que receitou um colírio antibiótico, e estavam seguindo o tratamento conforme a prescrição médica. Dois dias depois, eles notaram que uma mancha estava crescendo dentro do globo ocular da criança e que ele não tinha sensibilidade no olho, já que chegou a arranhar o olho, mas não piscou ou teve qualquer outra reação.

Por conta disso, a família resolveu voltar ao médico, mas desta vez foram consultados por um oftalmologista e depois resolveram procurar um segundo especialista. Saaiman, mãe do menino, conta surpresa: “Meu filho foi diagnosticado com o vírus do herpes no olho esquerdo. Sim, herpes, o mesmo vírus que causa aftas e feridas nos lábios. Eu nunca tinha ouvido falar de algo tão absurdo. Uma ferida crescendo na córnea”.

Os pais tiveram que gastar milhares de dólares com os medicamentos, duas idas ao centro cirúrgico, hospitalizações, biópsias, consultas com especialistas e um farmacêutico especializado, que preparou um remédio “especial” para a criança.

Além disso, Michelle afirma que a parte mais grave e assustadora foi descobrir que o vírus pode migrar para o cérebro, caso não seja tratado. Neste cenário, o garoto pode desenvolver diversas complicações. “Como o vírus do herpes não pode ser ‘curado’, apenas ‘controlado’, ele tende a reaparecer de tempos em tempos — e, infelizmente, foi isso que aconteceu com nosso bebê”, desabafou Saaiman.

Risco de um beijo no olho

Os médicos apontaram que a criança contraiu o vírus por meio de um beijo de alguém infectado e que estava com uma afta ativa. O beijo pode ter sido dado diretamente no olho do menino ou na mão, que depois ele poderia ter passado no olho esquerdo.

O menino desenvolveu uma ferida aberta na córnea, em que a lesão mede cerca de 4 milímetros. A mãe revela a tristeza de ver o filho dessa forma: “É extremamente traumático olhar para o seu filho e literalmente ver uma ferida aberta de 4 milímetros no olho, tão visível”.

A criança perdeu a maior parte da visão e o olho está constantemente infectado. Saaiman conta que caso a lesão não cicatrize, é provável que o menino perderá o olho completamente. “Moral da história — não deixe ninguém beijar seu bebê. Um vírus tão simples causou tanto trauma e dano que simplesmente não vale o risco”, desabafou Saaiman.

Busca por novos procedimentos

No início do ano, a família foi para a África do Sul para uma consulta com um oftalmologista pediátrico. “Hoje, nosso bebê passou pela primeira de três cirurgias na tentativa de salvar seu olho”, contou a mãe da criança.

Já a segunda cirurgia tem uma previsão melhor, em que os médicos vão retirar nervos das pernas e implantá-los no olho. Caso dê certo, ele poderá fazer um transplante de córnea.

“Ainda não sabemos se alguma visão poderá ser restaurada, mas aceitamos que ele pode muito bem ficar permanentemente cego do olho esquerdo”, finalizou a mãe.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/08:05:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...