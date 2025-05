Criança de 2 anos sofre tentativa de sequestro durante passeio com a mãe e avó no MT

Foto: Reprodução | Mãe da vítima relatou que estava fazendo caminhada na praça, quando foi rendida pelo suspeito na praça do bairro Pedra 90.

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (26), um homem, de 44 anos, após tentar sequestrar uma criança de 2 anos, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. O suspeito também ameaçou a mãe da vítima de morte. Ele foi rendido por populares.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava caminhando com a filha e a sua mãe, na praça central do bairro, quando a menina acabou sendo abordada pelo suspeito. A mulher ressaltou que não conhece o homem.

Na ocasião, ela contou que o homem tentava puxar a criança pelo braço e confrontou o suspeito, impedindo a menor de ser levada. Testemunhas ajudaram as vítimas durante a tentativa de sequestro.

A mulher contou que conseguiu fugir do suspeito, mas foi perseguida em seguida por alguns metros. O homem foi novamente contido pela população até a chegada dos policiais militares.

Ela denunciou ainda que o homem gesticulava simulando que iria cortar seu pescoço com uma faca. Os policiais militares identificaram e conduziram o suspeito à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Fonte: GC Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/14:58:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.