Criança de 3 anos é vista andando sozinha na rua apenas de fralda procurando mãe; mulher tinha ido ao baile funk

Foto: Reprodução | Imagens de uma câmera de segurança mostram a criança procurando pela mãe sozinha e apenas de fralda.

Uma mulher de 19 anos foi presa por abandono de incapaz, nesse domingo (3), em Santo André, no Grande ABC Paulista. A prisão aconteceu após ela deixar a filha de 3 anos em casa para ir a um baile funk.

Uma câmera de vigilância flagrou o momento em que a criança caminha sozinha à procura da mãe, usando somente fralda. Segundo o boletim de ocorrência, moradores do bairro Vila Luzita acionaram a Polícia Militar quando a criança foi vista andando sozinha na rua Peró Vaz, por volta da 1h30 da madrugada.

Veja vídeo

A criança foi encontrada por funcionários da companhia de energia, Enel. Os funcionários improvisaram uma roupa para a bebê, que apresentava estar com muito frio. Posteriormente, a equipe recolheu a criança e conseguiu identificar a mãe, notificando a genitora sobre a situação.

O Conselho Tutelar foi acionado, identificou outras denúncias de abandono contra a mesma mulher e após analisar os fatos, decidiu pelo acolhimento institucional da criança.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que “a mulher retornou à residência e confessou que tinha deixado a filha dormindo para ir até um baile funk próximo”.

A mãe da criança foi encaminhada ao 6° Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Fonte: CNN Brasil

