Criança de 3 anos foge de casa após agressão do pai e é encontrada sozinha em rua de MT

Imagem ilustrativa da mão de uma criança. — Foto: Unsplash/Reprodução

Ele foi encaminhado ao Conselho Tutelar; caso é tratado como abandono de incapaz.

Um menino de aproximadamente três anos de idade foi encontrado sozinho no bairro Ouro Branco, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, neste domingo (7), Segundo a polícia, o menino contou que teria fugido de casa depois de apanhar do pai. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 8h pelo gerente de um mercado local. Ele informou que uma criança havia sido deixada no estabelecimento por um homem que a encontrou vagando pela rua.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o menino que contou que saiu de casa após ter apanhado do pai, mas não soube informar onde morava nem fornecer mais dados sobre sua família.

A funcionária do mercado informou aos policiais que a criança estava com fome quando chegou ao local. O menino também apresentava duas pequenas escoriações, uma na mão direita e outra no joelho direito, que, segundo ele, ocorreram em uma queda.

A PM verificou se havia alguma ocorrência de desaparecimento relacionada à criança, mas não havia nenhum registro.

O Conselho Tutelar foi chamado e assumiu a responsabilidade pela criança. seja investigado pelas autoridades competentes. O caso segue em investigação.

Fonte: g1/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/06:53:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...