Criança de 4 anos atravessa rua correndo e é atingida por carro no Centro Comercial de Santarém
Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente por volta das 12h34. A criança, acompanhada de uma mulher, chega a atravessar a via, mas ele retorna e corre atravessando a rua, momento que é atingido pelo veículo.
A vítima foi socorrida e encaminhada em um veículo particular até o Hospital Municipal de Santarém (HMS). As rodas do carro passaram por cima do menino, mas houve apenas ferimentos leves.
Nota quadro clínico
A Prefeitura de Santarém, por meio do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), informa que o paciente E. S. T., de 4 anos, vítima de acidente de trânsito, deu entrada na unidade nesta terça-feira (30). O menor encontra-se em atendimento, com quadro clínico estável e apresentando apenas escoriações leves, sem evidência de fraturas.
