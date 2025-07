Criança de 4 anos cai do quarto andar de navio de cruzeiro da Disney; pai pulou no mar para resgatá-la; veja vídeo

Uma menina de 4 anos foi resgatada após cair no mar em um cruzeiro da Disney, na Flórida — Foto: Reprodução/Facebook e Divulgação/Disney Cruise Line

Causas do incidente ainda são desconhecidas; tripulação concluiu o resgate com sucesso.

Uma menina de 4 anos foi resgatada após cair no mar em um cruzeiro da Disney que retornava para Fort Lauderdale, na Flórida, no domingo. O navio Disney Dream atracou no Porto Everglades na manhã desta segunda-feira, após uma viagem de quatro noites para Bahamas. Após a queda do quarto andar, o pai da criança pulou para resgatá-la.

Veja vídeo:

Segundo uma publicação nas redes sociais, assim que o pai pulou no mar, um alarme foi acionado imediatamente para a tripulação realizar o resgate com coletes e o auxílio de um barco menor.

“Estamos a bordo do Disney Dream hoje no mar e acabamos de testemunhar algo inédito em um cruzeiro. Uma garotinha caiu no mar e seu pai pulou logo em seguida para tentar salvá-la. O alarme de ‘homem ao mar’ foi acionado imediatamente”, escreveu um passageiro.

“A equipe da Disney entrou em ação na mesma hora. Muita gente orando neste navio! Tanto a menina quanto o pai foram resgatados com sucesso”, comemorou o homem na mesma publicação.

Um porta-voz da Disney Cruise Line parabenizou os tripulantes por “suas habilidades excepcionais e ações rápidas” que garantiram o resgate.

— Estamos comprometidos com a segurança e o bem-estar de nossos passageiros, e este incidente destaca a eficácia de nossos protocolos de segurança — disse em entrevista ao jornal USA Today.

A Disney Cruise Line divulgou um comunicado oficial agradecendo à tripulação. “Parabenizamos nossos tripulantes por suas habilidades excepcionais e ações rápidas, que garantiram o retorno seguro de ambos os hóspedes ao navio em poucos minutos”, afirmou a empresa. “Estamos comprometidos com a segurança e o bem-estar de nossos hóspedes, e este incidente destaca a eficácia de nossos protocolos de segurança.”

A companhia não divulgou detalhes sobre o ponto exato do mar onde ocorreu o acidente, nem as identidades do pai e da criança. Segundo passageiros, o restante da viagem seguiu normalmente após o resgate. A Guarda Costeira dos Estados Unidos foi acionada, mas ainda não comentou oficialmente o caso. A expectativa é que as investigações confirmem se houve falha humana ou negligência nas circunstâncias que levaram à queda no mar.

Como é o navio Disney Dream?

O navio, batizado de Jennifer Hudson, custou US$ 900 milhões de dólares quando foi construído em 2010 e possui 14 andares. A embarcação conta com 1.250 cabines e passou por sua última reforma em 2024, segundo o site Cruise Mapper.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/08:51:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...