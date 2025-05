Criança de 4 anos tem parte do dedo amputada em Cemei de Santarém

Criança perdeu parte do dedo em Cemei em Santarém — Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com a mãe da criança, a direção da Cemei Profa. Maria Rosete Conceição não quer liberar imagens das câmeras de segurança para saber o que de fato aconteceu com a menina.

Uma criança de 4 anos teve parte do dedo amputada no Centro de Educação Infantil (Cemei) Profa. Maria Rosete Conceição em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na terça (20) e nesta quarta (28) a mãe da criança falou ao g1 sobre o caso.

De acordo com a mãe, Racqueline Wanghan, a criança foi levada para a UPA por funcionários do Cemei e depois transferida para o Hospital Municipal. Só neste momento é que a família foi informada sobre o caso.

Ao g1, Raqueline Waughan contou que a direção inicialmente do Centro havia informado que a menina prendeu o dedo após um vento ter batido a porta, mas depois outra versão foi apresentada à família.

O g1 teve acesso ao Boletim de Ocorrência registrado pela mãe da menina. No relato, a menina teria prendido o dedo na porta após outro coleguinha ter batido a porta da sala.

“Eu quero saber o que realmente aconteceu com a minha filha. Eles disseram que ela apertou o dedo na porta. A primeira palavra foi que foi o vento, depois disseram que ela apertou o dedo na porta. Sem explicação nenhuma, foi só essa explicação que me deram”, contou Raqueline.

Inconformada com a versão apresentada, a mãe da menina solicitou que fossem disponibilizadas as imagens de câmeras de segurança do Cemei, o que – segundo ela – foi negado.

“Não entra na minha mente que foi vento, que foi minha filha. A diretora não quer liberar as imagens das câmeras porque ela alega que as câmeras dão direto em uma coluna e por isso não dá para ver. Não entra na minha cabeça”, continuou.

A mãe da criança conta ainda que após 9 dias da fatalidade, a criança está em casa, já operada, mas que a família não recebeu nenhuma assistência por parte do Cemei.

“Não ligaram nem para saber como minha filha está. Até um animal tem seus direitos, imagine um ser humano, uma criança”, completou a mãe.

O caso foi registrado ao delegado Gilberto Aguiar na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia da criança e do adolescente como lesão corporal e que será investigado. As imagens da unidade de educação e o laudo pericial , devem ajudar neste trabalho.

Também por meio de nota sobre o acidente ocorrido com a criança no dia 20 de maio, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Profa. Maria Rosete Conceição, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disse que, imediatamente a criança recebeu os primeiros socorros ainda no Cemei e, logo depois, foi encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento.

A Semed assegura que a família recebeu toda a assistência necessária para que a criança fosse operada imediatamente.

Por fim, informou que a criança já está de alta, em casa e, “caso seja preciso, disponibilizará um Psicólogo para atendimento e acompanhamento da mesma no processo de recuperação.”

A secretaria ressalta ainda que está apurando o caso e que os procedimentos que envolvem menores de idade devem tramitar sob sigilo.

