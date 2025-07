Criança de 5 anos morre após ser atropelada por trator conduzido pelo pai

Foto: Reprodução | Acidente ocorreu em propriedade rural nesta terça-feira(22); vítima foi encontrada com trauma severo na cabeça.

Na tarde desta terça-feira (22), um menino de cinco anos morreu após ser atropelado pelo próprio pai enquanto ele trabalhava com um trator em uma propriedade rural de Major Vieira, no Planalto Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 16h na localidade de Rio Novo de Cima, e a criança já tinha falecido quando os bombeiros chegaram ao local.

Segundo testemunhas, a criança estava observando o pai enquanto ele operava o trator. Em um momento, tentou subir na máquina agrícola, mas o pai, que não percebeu a presença do filho, acabou atropelando-o.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que, ao chegarem ao local, encontraram a criança caída ao lado do trator, apresentando sinais de trauma severo na cabeça. A criança já estava sem vida.

O pai, de 33 anos, foi atendido pelos bombeiros e se encontrava consciente, orientado e estável. Ele e a esposa, mãe da vítima, estavam emocionalmente abalados e recusaram o encaminhamento ao hospital.

