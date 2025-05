Criança de 6 anos é agredida por adolescente em escola do Pará; vídeo choca moradores

Foto: Reprodução | Um vídeo publicado nas redes sociais nesta semana gerou revolta entre os moradores de Pau D’Arco, no sul do Pará. As imagens, gravadas nos corredores da Escola Municipal Paula Hanneman, mostram três alunos mais velhos agredindo fisicamente crianças menores. Segundo apuração da reportagem, uma das vítimas tem apenas seis anos e foi agredida por um aluno de 15 anos.

A violência escancarada, registrada sem qualquer intervenção imediata de funcionários da escola, provocou indignação e mobilizou autoridades. O prefeito afirmou que acionou o secretário municipal de Educação, Caio Almeida, e a direção da escola, exigindo medidas imediatas. Os alunos envolvidos deverão ser suspensos.

Especialistas reforçam que o caso se trata de bullying, crime previsto pela Lei 14.811/2024. A comunidade cobra respostas rápidas e eficazes para garantir a segurança nas escolas. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia Sudeste do Pará: (94) 3312-3350.

Veja o vídeo abaixo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2025/07:47:51

