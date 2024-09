Criança de 6 anos morre em acidente envolvendo caminhão e fiat strada em Novo Progresso

Tragédia na BR-163: Acidente Envolve Caminhão e Fiat Strada em Novo Progresso (Foto:Reprodução)

Um trágico acidente foi registrado na BR-163, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, por volta das 19h30 do último domingo (15), envolvendo um caminhão e um Fiat Strada com cinco ocupantes, incluindo uma criança João Felipe Alves Souza de 6 anos que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Conforme informações, o caminhão tentou realizar uma ultrapassagem arriscada, colidindo na lateral do Strada. Com o impacto, o veículo perdeu o controle, rodou na pista e foi novamente atingido na parte traseira pelo caminhão.

As vítimas foram rapidamente socorridas por populares e levadas ao Hospital Municipal. Entre elas estava a criança de 6 anos, que não resistiu aos ferimentos. As condições de saúde dos outros ocupantes não foram divulgadas até o momento.

O motorista do caminhão prestou assistência imediata aos feridos e aguardou no local até a chegada das autoridades. Ele foi posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia.

