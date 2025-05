Criança de 8 anos morre à espera de leito pediátrico, no Pará

Foto:Reprodução | O pequeno José Paulo, de apenas 8 anos, morador de uma comunidade ribeirinha em Porto de Moz, no sudoeste do Pará, morreu após passar mais de cinco dias internado no Hospital Municipal da cidade enquanto aguardava transferência para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira.

A criança necessitava urgentemente de um leito pediátrico, mas a transferência não aconteceu a tempo.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, José Paulo deu entrada na unidade no último dia 25 de maio com um quadro clínico grave, apresentando tosse intensa, febre alta e persistente, palidez e sinais de mal-estar geral.

Ao longo dos dias, o estado da criança se agravou, com relatos de que ele chegou a apresentar paralisia, perdendo os movimentos do corpo.

Em nota oficial, a Secretaria afirmou que desde o dia 25 de maio de 2025, vinha realizando, de forma contínua e prioritária, todos os esforços para garantir a transferência da criança em estado crítico para uma unidade hospitalar com leito adequado às necessidades.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:16:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...