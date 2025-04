Criança de 8 anos morre após inalar desodorante em desafio do TikTok

Foto: Reprodução | A equipe médica chegou reanimar a criança por 60 minutos, mas ela veio a óbito por morte cerebral.

Uma menina de oito anos morreu, neste domingo (13/04), após inalar desodorante em aerossol ao participar do chamado “desafio do desodorante”, que circula nas redes sociais. O caso ocorreu no Distrito Federal e está sendo investigado pela Polícia Civil (PCDF).

Segundo as informações preliminares, a criança deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após apresentar uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-la por aproximadamente 60 minutos, mas sem sucesso. A morte cerebral foi confirmada, e o óbito declarado três dias depois.

A família registrou boletim de ocorrência e, desde então, a PCDF instaurou inquérito para apurar os detalhes do ocorrido. Segundo o delegado João de Ataliba, o objetivo da investigação é esclarecer como a menina teve acesso ao desafio no Tik Tok e identificar o responsável pela publicação do conteúdo.

“A PCDF visa esclarecer como a criança teve acesso ao referido desafio e identificar o responsável por sua publicação, o qual, a depender das circunstâncias, poderá responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado (através de meio que pode causar perigo comum e por ter sido praticado contra menor de 14 anos de idade), cuja pena pode alcançar os 30 anos de prisão”, disse o delegado ao Metrópoles.

PERIGOSO

Em entrevista ao site, o médico Paulo Guimarães, especialista em prevenção de acidentes domésticos e primeiros socorros, explicou os riscos da prática. Ele afirmou que desodorantes em spray contêm gases como butano, propano e isobutano, que, ao serem inalados, provocam hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio no corpo.

O especialista ainda alertou que a privação de oxigênio pode causar tontura, convulsões e até parada cardíaca, como aconteceu com a criança.

“Há, inclusive, a chamada síndrome da morte súbita por inalante, que pode ocorrer em questão de minutos”, complementou ao portal.

Fonte: O Liberal / Jornal Folha do Progresso

