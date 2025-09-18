Criança de 9 anos começa curso universitário de neurociência e sonha ser cirurgião

(Foto: Reprodução) – Um prodígio de apenas 9 anos da Pensilvânia (EUA) tornou-se o mais novo aluno do Ursinus College, em Collegeville, onde divide salas de aula com universitários quase dez anos mais velhos.

Aiden Wilkins, que já demonstrava sinais de habilidades acadêmicas muito acima da média desde cedo, agora cursa aulas de neurociência enquanto se prepara para realizar o sonho de ser cirurgião. A informação também foi publicada pelo portal Extra.globo.

A mãe de Aiden conta que percebeu os talentos do filho ainda aos 2 anos, quando ele lia placas de trânsito e corrigia frases de adultos. Antes mesmo da experiência universitária, o menino já estava adiantado nos estudos: com apenas 9 anos, frequentava o segundo ano do ensino médio.

O próprio Aiden relembra que a leitura surgiu de forma espontânea. “Eu conseguia simplesmente ler quando a maioria das crianças da minha idade, com uns 2 anos, mal conseguia falar. Eu simplesmente absorvi isso muito rápido. Depois, alguns anos mais tarde, fiz um teste de superdotação. Descobri que era superdotado”, relatou em entrevista à TV americana 6 ABC.

A fascinação pelo cérebro surgiu ainda mais cedo. “Desde os 3 anos, eu assistia a vídeos de anatomia e sempre ficava fascinado quando via o cérebro”, disse o garoto à emissora NBC 10.

Atualmente, Aiden participa semanalmente de aulas de neurociência, que servem como complemento ao aprendizado escolar e um passo importante para alcançar seu grande objetivo. “A razão pela qual quero ser neurocirurgião pediátrico é principalmente porque gosto de ajudar crianças da minha idade. É triste ver crianças da minha idade com neurodeficiências, então quero ajudá-las”, afirmou.

Apesar da rotina intensa, sua mãe, Veronica, ressalta que Aiden ainda mantém a essência de uma criança comum. Ele gosta de jogar futebol, brincar em videogames e se divertir com atividades típicas de sua idade.

Veronica, no entanto, admite que educar um filho superdotado exige dedicação e muitos ajustes. “É uma porcentagem pequena, mas sou muito grata e agradecida pela oportunidade de fazer parte da trajetória dele. Tudo gira em torno dele e da trajetória dele, e eu estou aqui apenas para apoiar esse caminho”, declarou.

