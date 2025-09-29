Criança de dois anos é estuprada por homem de 56; em Sinop (MT)

Foto: Reprodução | Segundo a Polícia Militar, o caso chegou ao conhecimento da mãe da vítima após a menina se queixar de dores na região íntima há cerca de dois dias, especialmente durante os banhos.

Uma criança de apenas dois anos de idade foi estuprada por um homem de 56, na tarde desse sábado (27), em Sinop (a 482 km de Cuiabá). Segundo a Polícia Militar, o caso chegou ao conhecimento da mãe da vítima após a menina se queixar de dores na região íntima há cerca de dois dias, especialmente durante os banhos.

Conforme o registro da ocorrência, preocupada com as queixas da filha, a mãe perguntou a ela o que havia acontecido, momento em que a criança disse que um homem, a quem ela chama de “Tio Careca”, teria mexido na sua genitália com o dedo.

Em seguida, a mãe levou a filha em uma policlínica, onde foi acionada a polícia. No local, a guarnição foi informada pela médica plantonista que foram constatados indícios de abuso sexual na criança.

Diante do fato, o abusador foi localizado pelas equipes e encaminhado para a delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/08:39:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...