Criança desaparece após cair em rio no interior do Pará

(Foto: Portal Moju News) – Uma criança de 4 anos, identificada apenas como Ana Carolina, está desaparecida há mais de 24h, após cair em um rio do interior do município de Moju, no baixo Tocantins.

Ana é natural de Muaná, e, de acordo com a família, ela teria ido lavar os pés às margens de um rio, por volta das 15h de sexta-feira (13), momento em que caiu de uma ponte.

Uma testemunha afirmou que “ela foi lavar os pés para vir fazer uma ligação para a avó dela, a mãe dela estava no banheiro e não viu no momento, quem avisou que ela estava na água foi o irmão de 2 anos”.

Militares foram acionados e levaram uma equipe do corpo de bombeiros para ajudar nas buscas. Até então, não havia vestígios da garota.

Abalados, amigos e familiares de Ana Clara, pedem mais reforços nas buscas e temem pela desistência das autoridades, que, conforme afirmam, já ameaçaram abandonar a situação.

A Redação Integrada de O Liberal entrou solicitou mais informações às Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, e aguarda retorno. (As informações são do Portal O Marajó).

