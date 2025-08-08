Criança é atropelada por moto ao descer de ônibus escolar em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Uma criança foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (07), na rua principal do bairro Juscelândia. O acidente ocorreu no momento em que a menina descia do ônibus escolar e tentava atravessar a via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o atendimento ainda no local, encaminhando a vítima ao Hospital Municipal. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Moradores denunciam que, desde que a rua recebeu asfaltamento, motoristas e motociclistas têm abusado da velocidade, ignorando o trânsito em áreas residenciais. O acidente reacende o alerta para medidas urgentes de segurança viária no bairro.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/07:34:04

