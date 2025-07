Criança é encontrada morta após queda em cânion na Serra Gaúcha

Corpo da criança foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, após queda no Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS). | Divulgação/CBMRS

Uma criança de 11 anos morreu após cair de um mirante no Cânion Fortaleza. O acidente destaca a falta de segurança em áreas turísticas.

A imensidão dos cânions da Serra Gaúcha costuma atrair milhares de visitantes todos os anos, encantados pelas paisagens vertiginosas e pela conexão com a natureza. No entanto, a falta de estrutura de proteção em determinados trechos expõe uma realidade pouco discutida: o risco constante. Na tarde da última quinta-feira (10), essa fragilidade cobrou um preço doloroso e irreparável.

Uma menina de 11 anos que caiu de um mirante no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, foi encontrada sem vida após cerca de 10 horas de buscas. O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito, encerrando uma operação complexa marcada por difícil acesso e condições climáticas adversas.

Criança de 11 anos cai de um mirante no cânion no RS durante passeio

Natural de Curitiba (PR), a criança passeava com os pais pelo parque quando, segundo o secretário de Turismo Andrews Mohr, correu em direção a uma área sem proteção e caiu de uma altura aproximada de 70 metros. A família relatou que a menina era autista. O pai ainda tentou alcançá-la, mas não conseguiu evitar a tragédia.

O corpo foi localizado por volta das 17h30, com o auxílio de um drone equipado com câmera térmica, mas o resgate só foi concluído por volta das 23h38, quando a criança e a equipe foram içadas. Logo depois, a morte foi confirmada.

Participaram da ação bombeiros de Canela, Gramado e Porto Alegre, além da Brigada Militar e dos Bombeiros Voluntários de Cambará do Sul.

O acidente aconteceu em um dos pontos mais visitados do Parque Nacional da Serra Geral. Apesar da popularidade, o local ainda carece de medidas básicas de segurança em trechos perigosos, como sinalizações reforçadas e barreiras físicas.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/06:55:43

