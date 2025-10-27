Criança é encontrada morta dentro de mala em frente de cemitério em Belém (PA)

A imagem em destaque mostra o local isolado e policiais militares e civis na cena do crime. (Foto: Wesley Costa)

O corpo da vítima estavam em frente ao cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia.

O corpo de uma criança, que ainda não teve o nome divulgado, foi encontrado dentro de uma mala na tarde desta segunda-feira (27/10) em frente ao cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado sobre o caso. As imagens mostram a criança, vestida com uma camisa branca e uma bermuda escura. Várias pessoas ficam incrédulas com a cena. “Meu Deus do céu”, diz um homem ao fundo da gravação.

O 27º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento na área, foi acionado ao caso. Uma guarnição foi até o local e constatou o cadáver do menino dentro da mala. A Polícia Científica também foi comunicada para realizar remover e realizar a perícia da cena de crime.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/16:17:16

