Criança é flagrada dentro de ‘jaula’ em creche de São Paulo

Morador que denunciou diz que ação foi para corrigir ‘mau comportamento’. Prefeitura informou que caso é investigado pela corregedoria municipal. Conselho Tutelar também acompanha a denúncia. (Foto:Foto: Reprodução).

Uma criança de 2 anos foi flagrada dentro de uma espécie de “jaula” no Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Santa Rosália, em Sorocaba, São Paulo O vídeo feito em 25 de maio por um morador foi enviado à redação nesta quinta-feira (22).

As imagens mostram a criança dentro da gaiola chorando e pedindo pela mãe. Segundo a testemunha que fez o registro, a ação foi para corrigir mau comportamento na unidade de educação infantil.

A Prefeitura de Sorocaba informou que a corregedoria municipal abriu uma sindicância para apurar a denúncia.

Ainda conforme a testemunha, a mãe da criança foi abordada pela diretora alegando que, naquele dia, a professora teria colocado o menino no “cantinho do pensamento” e que a situação teria sido denunciada por uma vizinha.

Com o passar dos dias, a mãe notou uma mudança no comportamento do filho, como mais agressivo, inquieto, além de acordar gritando durante a noite e falar que a “escola bateu”.

A Secretaria da Educação (Sedu) informou que recebeu a denúncia e acionou a Corregedoria Geral do Município para apurar o ocorrido e disse que vai tomar todas as providências cabíveis, repudiando o caso. A pasta também acionou o Conselho Tutelar.

O advogado confirmou a denúncia e disse que no dia do ocorrido a mãe foi abordada pela diretora e por um funcionário da Secretaria de Educação que, à princípio, expuseram o ocorrido, mas se negaram a apresentar as referidas imagens.

A família teve o conhecimento das imagens dias depois dos fatos, após localizarem a vizinha que teria ajudado a criança.

“Todas as medidas respeitantes ao caso já estão sendo tomadas para evitar que outras crianças também possam passar pelo mesmo tipo de situação constrangedora e infeliz”, informa o advogado Rodrigo Rollo.

Fonte: G1 Sorocaba e Jundiaí e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/10:32:36

