Criança é internada após ser ferroada por arraia durante banho em rio em Mato Grosso

Murilo Henrique Silva da Cruz, de 8 anos, passou o dia com dor e precisou ser transferido para a capital, segundo a família.

Murilo Henrique Silva da Cruz, de 8 anos, foi internado após ser ferroado por uma arraia durante um passeio no Rio Serragem, na região de Nobres, a 151 km de Cuiabá, nesse domingo (28).

Segundo a mãe da criança, Bruna Taciane Silva da Cruz, de 33 anos, Murilo e o primo entraram na água para brincar, momento em que ocorreu o acidente.

“Ele entrou na água e, de repente, gritou desesperado, dizendo que uma cobra picou ele. Era um corte pequeno, mas aí começou a aparecer um vergão e ele gritando de muita dor. O médico não sabia que tipo de bicho poderia ter picado, mas as enfermeiras já sabiam que existia casos de ferroada de arraia na região e, por fim, deram o diagnóstico”, disse.

O menino foi levado ao Hospital Laura de Vicuña e, em seguida, transferido para o Hospital Santa Rita, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, para tratar o ferimento. A mãe ainda contou que o filho só parou de sentir dor à noite, depois de ser medicado.

“Agora ele está bem, mas foi um susto. Vamos ficar monitorando se ele vai se recuperar rápido”, disse.

Acidentes com arraias

Acidentes com piranhas e arraias são comuns em algumas regiões de rio do estado. No entanto, especialistas afirmam que as arraias são dóceis e não costumam atacar. O que ocorre é uma ação involuntária quando alguém pisa no animal, que levanta a calda para se defender e provoca a ferroada.

