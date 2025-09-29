Criança é levada pela correnteza; pais somem ao tentar socorrê-la, em MG

Foto: Reprodução | Menina de 5 anos e mãe foram encontradas unidas por linha de pesca; bombeiros e populares trabalham nas buscas pelo pai.

O sol despedia-se lentamente, e o que parecia um fim de semana comum, com risadas e brincadeiras à beira do rio, transformou-se em um cenário de dor e silêncio. A correnteza, que antes convidava ao lazer, mostrou seu lado mais cruel, levando consigo vidas que compartilhavam um momento de união familiar.

No domingo (28), um passeio em família terminou em tragédia no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas, região Noroeste de Minas Gerais. Uma criança de 5 anos e seus pais perderam a vida afogados, e as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas ainda no início da noite.

A corporação se dirigiu a uma ponte sobre o rio, localizada na rodovia MG-680, na zona rural da cidade. Segundo os bombeiros, o Rio Paracatu possui cerca de 40 metros de largura entre as margens e profundidade média de até 4 metros.

DINÂMICA DA TRAGÉDIA

Testemunhas informaram que duas famílias desfrutavam de um momento de lazer às margens do rio quando a menina, tentando alcançar o pai, entrou na área de correnteza e acabou submergindo.

A mãe da menina entrou na água para tentar salvá-la, mas também desapareceu. Ao perceber o que ocorria, o pai também se lançou para socorrer a filha e a esposa, mas também sumiu nas correntezas e não foi mais visto.

MÃE E FILHA ENCONTRADAS

Até a manhã desta segunda-feira (29), a mãe e a filha haviam sido encontradas por populares. As duas estavam unidas por uma linha de pesca. O pai, entretanto, ainda não havia sido localizado, e as buscas seguem em andamento.

