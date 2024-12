Criança encontra granada sem pino em rio e leva para casa em Sinop | MT

Foto: Só Notícias/Fabiano Marques | Artefato explosivo foi encontrado em rio e levado para casa; BOPE foi acionado para remoção e local segue isolado.

Uma situação de risco mobilizou as autoridades na tarde desta quinta-feira (5), no bairro Vila América, em Sinop (MT). Uma criança encontrou uma granada sem pino em um rio da região e, sem compreender o perigo, levou o artefato para sua casa, localizada na Viela Projetada 2.

De acordo com informações da Polícia Militar, o explosivo estava dentro de uma embalagem. Assim que os familiares perceberam o objeto, acionaram as autoridades. A PM isolou imediatamente o local para evitar qualquer incidente.

Diante da gravidade, uma equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), com sede em Cuiabá, foi mobilizada e está a caminho de Sinop para realizar a remoção segura do artefato.

As autoridades reforçam o alerta à população sobre os perigos de manipular objetos desconhecidos, especialmente em áreas como rios ou terrenos baldios, onde itens perigosos podem estar descartados. Em casos semelhantes, a orientação é manter distância e acionar imediatamente a polícia.

Fonte: Só Noticias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/08:24:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...