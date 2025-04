Criança escapou por pouco de touro que atingiu BMW em SP; ‘GRAÇAS A DEUS NÃO ACONTECEU NADA’, DIZ MÃE

Incidente ocorreu em avenida da zona sul de Ribeirão Preto (SP) nesta sexta-feira (11). Ninguém ficou ferido.

Dona de uma BMW atingida por um touro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (11), a empresária Talita Alvarez afirma que, por pouco, a filha de 5 anos, que estava no banco traseiro do automóvel, não foi atingida pelo animal.

“O boi bateu na lateral e caiu por cima do carro em cima da minha filha. Graças a Deus não aconteceu nada. Foi só um susto mesmo, ela está bem, mas o prejuízo foi grande com o carro”, disse.

O incidente ocorreu na Avenida Rebouças, que liga uma região de condomínios à Rodovia José Fregonezi (SP-328), no distrito de Bonfim Paulista.

No vídeo, é possível ver que há vários veículos parados. Em determinado momento, um touro solto, mas até então parado próximo a uma cerca, fica agitado e começa a correr atrás de um homem.

Durante a breve perseguição, o animal quase atinge a vítima e, ao invadir a avenida, acaba pulando sobre a BMW, que teve o vidro traseiro quebrado e parte da carroceria danificada pelo peso do touro. No automóvel estava uma mulher na direção e a filha, de 5 anos, no banco traseiro. A criança chegou a ser atingida por estilhaços, mas não se feriu. Um carro da frente também foi atingido.

Depois da perseguição, o touro fugiu para uma área rural e não tinha sido encontrado até a última atualização desta notícia.

LEIA E ASSISTA MAIS>Touro solto no meio de avenida avança sobre homem e BMW na zona sul de Ribeirão Preto; VÍDEO

‘Não imaginei’, diz dona de BMW

Talita conta que costuma passar diariamente pela região e que tinha acabado de deixar um outro filho na escola. A filha de 5 anos não tinha ido para a aula porque estava com febre, mas quis acompanhar a mãe no trajeto, interrompido por conta do touro, que estava solto.

“Ela quis levar o irmão até a escola, na volta ela estava comigo no carro. Quando parei ali no ‘Pare’ tinha uma movimentação, tinha alguns rapazes com motos impedindo o trânsito e vi que era por conta desse animal solto, que é comum aqui, só este mês aconteceu duas vezes de ter cavalo solto”, diz.

A empresária conta que, enquanto o trânsito estava parado, havia alguns homens tentando controlar o boi e remanejá-lo para dentro de uma fazenda ao lado da avenida quando o animal se irritou e saiu em disparada atrás de um deles.

“Tinha um outro moço tentando cortar a grade pra colocar ele pra dentro da fazenda, aí ele atacou essa pessoa que estava tentando controlar ele. Nisso, pra desviar ele foi entre os carros, e o meu carro era o primeiro.”

O touro atingiu a lateral do carro e, de modo inesperado, avançou por cima da BMW até atingir a parte traseira, quebrando o vidro e amassando parte da carroceria. A filha da empresária estava bem abaixo desse ponto atingido.

“Só de saber que está tudo bem, ninguém machucou, bem material a gente resolve isso. (…) Não imaginei que ele cair em cima do carro, porque ele estava indo atrás desse moço, que estava controlando.”

Além da BMW, o carro da assistente de eventos Paula Zeotti também foi atingido. Foi ela quem fez as imagens do ataque do touro.

“Fiquei surpresa e na hora fiquei assustada porque achei que ele fosse pular no meu carro, porque o touro veio escorregando pelo carro da frente, só que graças a Deus ele pegou só a minha lateral. Foi um susto e uma bela de uma história para uma sexta-feira”, disse.

Touro solto no meio de avenida avança sobre homem e BMW na zona sul de Ribeirão Preto; VÍDEO Leia mais https://t.co/T15RLSYHmX pic.twitter.com/d2DzLPhDR9 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 11, 2025

Fonte:Por Guilherme Leoni, EPTV/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/04/2025/06:18:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...