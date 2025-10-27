Criança morre ao ser atingida por linha com cerol no MT

Foto Reprodução| Uma criança de apenas nove anos morreu após ser cortada por uma linha com cerol na tarde deste domingo (26), no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

O menino estava de bicicleta quando sofreu o ferimento no pescoço.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias exatas do acidente. Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, encontrou a vítima já sem sinais vitais.

O ponto onde o menino morreu fica próximo à UPA Cristo Rei.

A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Após a perícia, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil.

