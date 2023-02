Criança morre e 3 ficam feridos em acidente entre caminhonete e carro em rodovia de Mato Grosso

(Foto:Reprodução) – O acidente entre a Nissan Frontier e um Ford Ka, ocorreu esta manhã, na BR-070 em Cáceres (217 quilômetros de Cuiabá).

Uma criança de 4 anos não resistiu e faleceu, confirmou a Politec de Cáceres ao Só Notícias. Três pessoas foram socorridas e encaminhadas ao hospital regional.

No Ford Ka estava pai e mãe, 36 e 44 anos, com a criança que não resistiu. O casal estava consciente e com escoriações do cinto de segurança, hematomas e dores na região do abdômen e tórax. Eles seriam moradores de Cáceres.

O condutor da caminhonete Frontier, de 34 anos, que estava sozinho, foi atendido consciente e orientado, com queixas de dores no tórax.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. A dinâmica ainda será apurada e, a colisão foi frontal. Ambos os veículos ficaram com a parte frontal destruída. A Frontier ficou na pista e o Ford Ka às margens.

O local foi isolado para análises da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cáceres. (Com informações do Só Notícias/Kelvin Ramirez foto: Joner Campos/Cáceres Notícias).

