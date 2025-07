Criança morre e outras duas ficam feridas após adolescente invadir escola com faca, no RS

Foto: Reprodução | Ataque ocorreu por volta das 10h desta terça-feira (8). Uma professora também foi ferida. Adolescente, de 16 anos, foi imobilizado pela população e apreendido pela polícia.

Um adolescente de 16 anos invadiu a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no Centro de Estação, na Região Norte do RS, e feriu ao menos três crianças e uma professora com golpes de faca por volta das 10h desta terça-feira (8). Um menino foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu e teve a morte confirmada, segundo o prefeito Geverson Zimmermann.

A criança que morreu foi atingida nas costas, segundo a Polícia Civil. A vítima não teve a identidade divulgada.

As crianças feridas têm 8 anos e foram encaminhadas no Hospital São Roque, de Getúlio Vargas. A docente é atendida ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim.

Os alunos atingidos pelo golpe são estudantes do 3º ano e do 5º ano do ensino fundamental, conforme a Polícia Civil. As aulas estão suspensas em toda a rede municipal por tempo indeterminado.

“Estamos com toda a nossa equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua a todas as famílias e à comunidade escolar neste período”, diz comunicado da prefeitura.

O adolescente foi imobilizado pela população e apreendido pela polícia.

Segundo o prefeito, ele teria entrado na escola pela porta da frente para entregar um currículo. O adolescente pediu para ir ao banheiro e acabou invadiu uma sala de aula.

