Criança recorta nota de 100 reais achando que era figura de peixinho para dever de casa

Foto: Reprodução | O que era para ser apenas um simples dever de casa acabou se transformando em uma verdadeira história de hospital. Uma mãe relatou que seu filho precisava levar uma figura de peixinho para um trabalho escolar, mas em casa não havia nenhuma revista disponível.

Depois de procurar por todos os cantos, o menino surgiu animado, gritando: “Mãe, eu encontrei uma figurinha de peixe na sua carteira e já recortei também!”. Aparentemente aliviada e curiosa, a mãe foi conferir o resultado da busca criativa do filho, e levou um grande susto. O “peixinho” recortado era, na verdade, uma nota de 100 reais.

Em tom de brincadeira, ela contou que está “até agora no hospital com a pressão alta” depois da descoberta. A situação rapidamente viralizou nas redes sociais, arrancando risadas e gerando identificação entre pais e mães que conhecem bem as surpresas do cotidiano com crianças.

Muitos internautas comentaram sobre o episódio, destacando o “espírito artístico” e a criatividade das crianças. “Afinal, quem nunca teve um pequeno Michelangelo em casa pronto pra transformar tudo em arte — até dinheiro vivo?”, brincou um usuário, resumindo o humor e o caos que marcaram a inusitada história familiar.

Fonte: Ver-o-fato e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/15:58:15

