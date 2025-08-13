Criança relata à direção da escola ter sido abusada pelo padrasto em Tailândia (PA)

Foto:Reprodução | O suspeito foi preso pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Militar e Conselho Tutelar de Tailândia, no nordeste do Pará, prendeu na manhã desta quinta-feira (7) um suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável.

A vítima, uma criança de nove anos de idade, é enteada do acusado e procurou a supervisão da escola onde estuda para relatar que ele cometeu atos libidinosos sem seu consentimento na tarde da última quarta-feira (6). A criança foi encaminhada para atendimento no Conselho Tutelar e, posteriormente, na delegacia.

Dada a gravidade do caso, os policiais da Delegacia de Tailândia prenderam o sujeito em flagrante em seu local de trabalho e o encaminharam para procedimentos cabíveis, onde segue à disposição do Poder Judiciário.

A vítima está recebendo acompanhamento do Conselho Tutelar e será encaminhada para atendimento psicológico especializado.

Fonte: PCPA /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/07:00:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...