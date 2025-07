Criança sofre corte profundo na perna após ser atingida por linha com cerol em Itaituba

Foto: Reprodução | Ferimento exigiu oito pontos; uso do material volta a preocupar durante o período de férias escolares.

Uma criança sofreu um corte profundo na perna após ser atingida por uma linha com cerol — mistura cortante de vidro moído com cola — na tarde do último domingo (6), em Itaituba, no sudoeste do Pará.

O caso ocorreu na Vigésima Quinta Rua, enquanto a vítima estava na garupa de uma motocicleta conduzida pela avó. Segundo relatos, a linha, manipulada por outra criança, cruzou o trajeto da moto e atingiu em cheio a canela do menino, causando um ferimento que exigiu oito pontos, conforme informou o pai da vítima, João Thales Marajó de Sousa.

O episódio reacende o alerta sobre os graves riscos do uso de cerol, especialmente em áreas urbanas e durante o período de férias escolares, quando a soltura de pipas se intensifica.

Além de ilegal, o uso do cerol representa perigo iminente à vida de motociclistas, ciclistas e pedestres, sendo responsável por acidentes graves e até fatais.

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/20:22:01

