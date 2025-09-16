Criança tem tímpano perfurado após ser agredida em condomínio de Manaus: “Espero que a Justiça seja feita”, disse pai emocionado

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na noite de 4 de setembro, mas ganhou repercussão nesta segunda-feira (15), com a divulgação das imagens de câmeras de segurança.

Uma criança de 8 anos teve a membrana do tímpano perfurada após ser agredida dentro de um condomínio na Zona Centro-Sul de Manaus. O caso aconteceu na noite de 4 de setembro, mas ganhou repercussão nesta segunda-feira (15), com a divulgação das imagens de câmeras de segurança que mostram o momento da violência.

Nos registros, é possível ver o menino correndo ao lado do agressor, identificado como Fábio Litaiff, de 49 anos, oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), quando recebe um tapa no rosto e cai no chão. Em seguida, o homem toma o celular da vítima e o arremessa. Ao tentar recuperar o aparelho, a criança foi atingida com um soco no ouvido esquerdo, o que resultou na perfuração do tímpano, conforme laudo médico.

Segundo o pai, o músico Antônio Fernandes, o filho vem enfrentando intensas dores, inflamação e apresenta sinais de trauma psicológico. “Ele não consegue dormir, chora muito e tem medo de sair de casa. Está com receio de conviver com adultos e não quer mais brincar no condomínio”, relatou. A irmã gêmea da vítima também estaria abalada com o episódio.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e é investigado pelo 22º DIP. O menino foi submetido a exames no Instituto Médico Legal (IML) e segue em acompanhamento médico. Em nota, o TJAM informou que instaurou procedimento interno para apurar as circunstâncias e garantiu que adotará todas as medidas administrativas e legais cabíveis.

“Eu ainda acredito na Justiça e espero que esse crime não fique impune. Meu filho precisa voltar a viver sem medo”, declarou o pai emocionado.

