Criança vende geladinho nas ruas para família ter o que comer

(Foto: Reprodução) – Luan tem só 8 anos e chorou pedindo uma casa nova para a mãe. Dona Maria sofre com problemas na coluna e cai com frequência por causa do chão de barro que é irregular do cômodo de madeira onde moram.

O sonho é construir uma casa segura e abrir um pequeno mercadinho para que ela possa sustentar os filhos.

Entenda melhor a história:

Luan tem apenas 8 anos, mas já carrega responsabilidades que não cabem em nenhuma infância.

Enquanto outras crianças brincavam, ele saía pelas ruas de Rio Branco (AC) com a mãe, dona Maria, vendendo geladinhos para conseguir o mínimo: comida dentro de casa.

Ele ajudava sorrindo, mas por dentro guardava uma preocupação enorme. A mãe sofre com problemas graves na coluna, cai com frequência e, desde um atropelamento recente, ficou ainda mais debilitada. Maria já não consegue trabalhar como antes.

Hoje eles vivem, junto com mais uma irmã de 17 anos, em um único cômodo de madeira, construído com doações. O chão é de terra batida e está todo irregular, não há banheiro, quando chove molha tudo e a porta da frente acabou caindo. Luan chora pedindo uma casa segura para que a mãe não se machuque mais caindo.

Mais do que uma casa, ele sonha em ter infância. Quer brincar, estudar, sonhar em ser bombeiro e não precisar se preocupar se a família terá o que comer.

Mas a realidade é dura. Não há renda fixa, o benefício de Luan, que tem autismo, foi negado, e muitas vezes chega a faltar alimento. Os pais são separados mas o pai de Luan ajuda como pode, só que ele não tem condições também. Quando o pai não tem nada, dá cinco reais para comprar um pouco de carne moída.

O sonho da família é construir uma casa de alvenaria e, junto dela, montar um pequeno mercadinho para que Maria possa trabalhar em casa e garantir o sustento dos filhos. Eles já ganharam blocos, telhas e piso, mas ainda falta muito para transformar esse sonho em realidade.

Em visita a casa do pequeno Luan, de 8 anos, que sonhava em dar uma casa nova para a sua mãe. E foi com muita emoção que demos a notícia para toda a família: graças à vaquinha, ao apoio de influenciadores e de cada pessoa que doou, o sonho da casa nova está prestes a se tornar realidade!

Os materiais de construção já estão garantidos, e logo, logo, essa família terá um lar digno e cheio de esperança.

