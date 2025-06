Crianças de 2 e 3 anos em estado de abandono são resgatadas no Pará

O local estava visivelmente insalubre para o convívio de crianças | Reprodução

Mãe alegou que não abandonou as crianças de 2 e 3 anos, ao afirmar que ia toda noite “deixar comida para elas”. Entenda a situação e as medidas adotadas.

Uma cena chocante no bairro do Guamá, em Belém, chamou atenção de moradores e de quem passava pelo local. Uma criança pequena, à beira de uma janela no segundo andar de um imóvel, parecia buscar uma rota de fuga. O episódio, ocorrido no último domingo (22), revelou um cenário de abandono e mobilizou vizinhos em um resgate urgente.

As duas crianças, com idades entre 2 e 3 anos, estavam trancadas sozinhas em um kitnet havia pelo menos três dias. Famintos, sujos e visivelmente fragilizados, foram encontrados pelos moradores após a tentativa de uma delas de pular a janela. O imóvel, segundo testemunhas, estava completamente revirado, com condições precárias de higiene.

A mãe das crianças, segundo relatos de vizinhos, havia se mudado para o local pouco mais de um mês antes. Ela apareceu no imóvel minutos após o resgate, antes mesmo da chegada da Polícia Militar, acionada pelos próprios moradores. Em vídeos gravados no momento, a mulher afirmou que não teria abandonado os filhos e alegou que retornava ao local todas as noites para alimentá-los.

A Reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados e aguarda o retorno.

