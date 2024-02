Crianças de Barcarena participam de competição internacional de matemática na Tailândia

Estudantes de Barcarena participam de competição internacional de matemática — Foto: Divulgação

Criada em 1990, a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras reúne estudantes de centenas de países.

O amor pelos números levou para muito longe de casa quatro crianças de Barcarena, nordeste do Pará. O time disputa em Bangkok, capital da Tailândia, a fase internacional a Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras. A competição, que começa neste sábado (24) e segue até quarta-feira (28), reúne estudantes do mundo todo.

O quarteto são os únicos estudantes do Pará que vão integrar a delegação brasileira na ITMC – International Talent Mathematics Contest, uma das competições mais respeitadas e desejáveis do mundo.

André Araújo e Léo Neves Silva Dias, ambos de 14 anos, estudantes do 8º ano; e Maria Eduarda Lopes Rodrigues e Tomas Meira Campos, de 10 anos, do 5º ano, formam o time premiado com medalhas de ouro e prata na etapa nacional da competição.

Na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, criada em 1990, diferente da maioria das competições do gênero, os alunos competem com equipes e as provas são sempre realizadas em idioma estrangeiro. Sendo assim, além da habilidade necessária para cálculos, os alunos precisam também possuir conhecimentos em língua inglesa.

Os alunos foram para a Tailândia acompanhados do diretor Paulo Nunes, na Escola Pitágoras, onde estudam, e da coordenadora pedagógica Diana Greyce.

Inspiração às mulheres

Segundo conta Raquel Lopes, mãe da estudante Maria Eduarda, a expectativa é alta, a competição não é apenas uma prova acadêmica, mas uma oportunidade de enriquecimento cultural e crescimento pessoal.

“Ela dedicou-se intensamente à preparação. Incluindo no aprendizado na língua inglesa. Mesmo diante da complexidade dessa área, sua determinação em superar os obstáculos linguísticos durante a fase internacional é notável. Como a única representante feminina nesse cenário desafiador, Maria Eduarda não apenas enfrenta desafios matemáticos, mas também desempenha um papel significativo na representatividade de gênero. Sua participação destaca a importância da inclusão e inspira outras jovens a seguir carreiras, deixando um legado valioso para as futuras gerações”, diz a mãe, orgulhosa.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/15:51:25

