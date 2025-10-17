Crianças em situação de abandono são resgatadas, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Crianças de 1 e 7 anos foram encontradas sozinhas em ambiente insalubre e estão sob cuidado do Abrigo Esperança

Na noite de terça-feira (14), por volta das 23h30, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de abandono de incapaz na Avenida Paru, no Bairro Casas Populares 2, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

No local, os agentes confirmaram a denúncia: duas crianças, de 1 e 7 anos, estavam sozinhas em uma casa marcada por desorganização e sujeira, em condições de insalubridade que colocavam em risco a integridade delas. O Conselho Tutelar acompanhou toda a ação e realizou o acolhimento das crianças, que foram encaminhadas ao Abrigo Esperança.

Nesse espaço, elas recebem proteção, cuidados básicos, alimentação adequada, higiene pessoal e acompanhamento necessário até que a Justiça decida sobre a melhor forma de garantir seu bem-estar. A mãe das crianças foi identificada como responsável pelo abandono e deverá responder legalmente pelo caso. A Polícia Militar registrou a ocorrência e repassou as informações à autoridade competente. A ocorrência foi registrada na 20ª seccional de Polícia Civil, aonde acompanha o caso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/07:00:00

