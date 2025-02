Crianças morrem após comer gelatina preparada pela mãe e corpos apresentam sinais de envenenamento

Foto: Ilustrativa/Imagem: New Africa | Shutterstock

A mulher que fez a sobremesa está em estado grave e padrasto das crianças precisou de atendimento médico.

Dois irmãos, de 5 e 7 anos, foram encontrados mortos na madrugada desta quinta-feira (6/02), em Salvador, após comerem uma gelatina preparada pela mãe deles. Ela e o padrasto das crianças também comeram a sobremesa e passaram mal. Iasmin, mãe das crianças, foi internada em estado grave no Hospital do Subúrbio, na capital baiana. O padrasto, identificado como “Jean da Hora”, recebeu alta após ser atendido.

A Polícia Civil confirmou que os corpos de Benjamin, 7, e Maria Valentina, 5, estavam com sinais de envenenamento.

“Começou terça-feira pela noite. Passamos o dia todo mal, e, nesta quinta de manhã, vimos [os corpos das crianças]”, disse o homem, em entrevista à TV Bahia, afiliada da Globo no estado. Os dois mantinham um relacionamento há cinco anos.

As caixas de gelatina foram compradas em um mercado e preparadas por Iasmin, confirmou Alexandra, mãe dela e avó dos irmãos. “Na quarta-feira à noite ela me ligou para levar os meninos nesta quinta de manhã no médico porque ela tinha feito uma gelatina. Depois dessa gelatina, eles começaram a passar mal”, afirmou à emissora.

Alexandra disse que, quando a filha ligou, ela já estava sem conseguir andar. “Ela ligou de madrugada dizendo que, quando foi fechar a janela porque estava chovendo, os meninos não estavam respirando”, explicou a avó.

Fonte: O Tempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/16:57:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...