Crianças passam mal após comer bolo com mofo comprado em supermercado de Novo Progresso

(Foto>Via WhatsApp) – A mãe, que é moradora do Bairro Escremim, na cidade de Novo Progresso (PA), enviou para o Jornal Folha do Progresso um vídeo mostrando o mofo no bolo. “Só vimos o mofo após as crianças terem ingerido o bolo”, disse a mãe, indignada.

Mãe compra bolo em supermercado para crianças que passam mal após ingerir bolo com mofo, em Novo Progresso.

“Comprei o bolo na padaria de um supermercado famoso, foi no dia 13 de outubro, para minhas crianças, e não percebi o mofo. No mesmo dia, fomos comer, e foi quando percebi que a base estava com fungo. Fiz um vídeo completo da embalagem, com as informações do supermercado, data de validade, fabricação, tudinho, e do bolo com a base mofada. As crianças que ingeriram o bolo ficaram com diarreia e vômitos; foi preciso tomar medicamento”, disse.

“Esse supermercado é famoso por ter problema assim na parte da panificadora. Já comprei bolo lá antes e nunca tive problemas, mas agora fui sorteada. Os responsáveis pelos comércios e funcionários têm que prestar mais atenção no que estão vendendo, pois os clientes são as pessoas que dão o sustento para suas famílias.”

A cliente preferiu não ser identificada, mas pediu a divulgação para que outros não adquiram produtos sem antes verificar sua qualidade. “Neste caso, acredito que eles trocaram a validade do bolo. Não preciso nem falar que, na minha casa, não entra mais esse tipo de produto deste comércio”, concluiu.

(Assista ao vídeo abaixo)

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/09:43:39

