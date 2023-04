Crianças que morreram após ataque a creche são veladas em Blumenau

Velório de vítimas de ataque a creche de Blumenau, SC — Foto: Felipe Sales/NSC TV

Quatro crianças morreram durante ataque, que aconteceu na manhã de quarta-feira (5). Criminoso que invadiu a escola se entregou à polícia.

As crianças que morreram após o ataque a uma creche em Santa Catarina estão sendo veladas em Blumenau, no Vale do Itajaí, nesta quinta-feira (6). O velório de três das quatro vítimas está sendo feito em um mesmo local. Os endereços não serão divulgados pelo g1 em respeito às famílias.

Após a cerimônia de despedida, as crianças serão enterradas no município entre a manhã e a tarde desta quinta.

O ataque aconteceu na manhã de quarta-feira (5), quando um homem invadiu a creche e agrediu as crianças com uma machadinha. Quatro morreram e cinco ficaram feridas. Um suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso.

Os corpos das crianças que morreram foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) ainda na quarta-feira. O IML fez todos os exames necessários para a investigação do crime.

Quem são as vítimas

Bernardo Cunha Machado: 5 anos

Bernardo Pabest da Cunha: 4 anos

Larissa Maia Toldo: 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa: 4 anos

Vigília

Pais de alunos e moradores de Blumenau, no Vale do Itajaí, levaram velas e incensos para frente da creche onde houve o ataque. A comunidade também rezou em frente ao portão da escola na noite de quarta.

Ataque a creche

O ataque aconteceu no início da manhã de quarta, na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular, e as vítimas têm entre 4 e 7 anos, conforme as autoridades.

Segundo a polícia, o assassino é um homem de 25 anos que pulou o muro da creche e iniciou o ataque com uma machadinha.

As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no Batalhão da PM. O suspeito tem passagens por porte de drogas, lesão e dano, segundo a Polícia Civil.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Wesley Bischoff e Joana Caldas, g1 SC em 06/04/2023/08:36:08

