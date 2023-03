Crianças são resgatadas de casa cheia de lixo e restos de comida em GO

(Foto: Divulgação/ Polícia Militar) – Uma criança de 2 anos e um bebê de apenas 6 meses foram resgatados após serem encontrados em uma residência cheia de lixo e restos de comida, na capital goiana.

De acordo com informações da Polícia Militar, o local oferecia riscos à saúde das crianças. Os pais dos menores foram encaminhados à Central de Flagrantes.

A situação aconteceu nessa terça-feira (14). Conforme a corporação, a equipe foi acionada por suspeita de ameaça e violência doméstica, mas, chegando ao local, foi verificado que se tratava de uma discussão familiar. No entanto os policiais notaram que a casa não era limpa há mais de três meses.

Segundo a própria Polícia Militar, a situação da casa estava “colocando a saúde das crianças em risco”. De acordo com a corporação, o pai e a mãe das crianças foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de maus-tratos e acabaram sendo liberados.

Já as crianças, foram levadas ao abrigo do Conselho Tutelar. O nome delas não foi divulgado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/06:43:50 com informações do Metrópoles

