Esporte 

Criciúma conquista grande virada contra o Athletico e segue na cola do G4

Chellsen Carneiro
Foto: Celso da Luz/Assessoria de imprensa Criciúma E.C.

Furacão saiu na frente, mas cedeu o resultado ao Tigre nesta segunda-feira (11) e desperdiçou a chance de subir na tabela da Segunda Divisão

Athletico-PR saiu vencendo por dois gols, mas cedeu a virada para o Criciúma por 4 a 2, nesta segunda-feira (11), e segue em crise na Série B do Campeonato Brasileiro.

Steven Mendoza e Kauã Moraes fizeram dois gols em dois minutos durante o primeiro tempo e deixaram o Furacão em vantagem. Rodrigo descontou. Na segunda etapa, Nicolas empatou e Matheus Trindade virou para o Tigre.

O zagueiro Rodrigo garantiu o placar ao marcar seu segundo gol, o quarto do Criciúma na partida realizada no Estádio Heriberto Hülse.

Com o resultado, o time catarinense chegou a 32 pontos e ocupa a 6ª colocação. São dois pontos de diferença para o G4.

Já a equipe paranaense parou em 26 pontos e está em 12º lugar, com uma sequência de seis duelos sem vitória na competição.

O próximo compromisso do Criciúma será contra o Athletic, na segunda-feira (18), às 21h (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).

Já o Athletico-PR recebe o Cuiabá no sábado (16), às 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Como foi o jogo

Aos 24′ do primeiro tempo, a bola bateu no braço de Matheus Trindade, dentro da área do Criciúma, e o pênalti foi marcado para o Athletico-PR. O árbitro chegou a ir para o VAR analisar o lance, mas manteve a decisão de campo.

Mendoza foi para a cobrança e chutou no lado oposto que Alisson caiu: 1 a 0 para o Furacão. Logo no minuto seguinte, Zapelli lançou para Kauã Moraes ampliar: 2 a 0.

Antes de tudo isso, Jhonata Robert chegou a balançar a rede para o Tigre logo aos 5′ do primeiro tempo, mas o auxiliar assinalou impedimento na origem da jogada.

Viveros quase transformou o resultado em goleada com Viveros, que colocou uma bola na trave aos 40′.

O Criciúma conseguiu diminuir ainda na etapa inicial. Nicolas arrematou para uma defesa espetacular de Santos, mas o zagueiro Rodrigo empurrou para a rede no rebote: 2 a 1.

No começo do segundo tempo, o Tigre teve um pênalti a favor, após Diego Gonçalves ser derrubado por Zapelli dentro da área. Nicolas foi para cobrança e converteu: 2 a 2.

Aos 20′, o Criciúma conseguiu virar a partida. Felipinho cruzou para Matheus Trindade finalizar de primeira e fazer 3 a 2.

O time carvoeiro seguiu em cima e garantiu o placar com 36′. O zagueiro Rodrigo, mais uma vez, faz um gol para o Tigre. O defensor dominou a bola no peito e arrematou rasteiro: 4 a 2.

Nos acréscimos, Benavídez cabeceou após cruzamento de Esquivel e descontou para o Athletico-PR. O árbitro, porém, foi chamado ao VAR e anulou o lance por uma falta em cima de Rodrigo.

Com isso, o jogo terminou assim, vitória do Criciúma por 4 a 2 sobre o Athletico-PR.

Criciúma 4 x 2 Athletico-PR

Criciúma

Alisson; Marcinho, Marcelo Benevenuto (João Carlos, intervalo), Rodrigo Fagundes, Luciano Castán e Felipinho; Matheus Trindade, Gui Lobo (Luiz Henrique, 40 2ºT) e Jhonata Robert (Jean Carlos, 35 2T); Diego Gonçalves (Sassá, 47 2ºT) e Nicolas (Borasi, 35 2T). Técnico: Eduardo Baptista.

Athletico-PR

Santos, Benavidez, Léo (Alan Kardec, 29 2ºT) e Esquivel; Kauã Moraes (Lucas Belezi, 17 2ºT), Dudu Kogitzki (Luiz Fernando, intervalo), Felipinho (Leozinho, 26 2ºT), Patrick e Bruno Zapelli (Giuliano, 26 2ºT); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

  • Motivo: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
  • Data e horário: 11 de agosto (segunda-feira) de 2025, às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)
  • Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
  • Auxiliares: Miguel da Costa (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)
  • Árbitro de vídeo: José Cláudio Filho (SP)
  • Gols:
    Rodrigo (46min 1ºT e 37min 2ºT), Nicolas (09min 2ºT), Matheus Trindade (20min 2ºT), do Criciúma
    Mendoza (29min 1ºT), Kauã Moraes (31min 1ºT), do Athletico-PR
  • Cartões amarelos:
    Marcelo Benevenuto (36min 1ºT), Marcinho (11min 2ºT), Rodrigo (37min 2ºT), do Criciúma
    Mendoza (48min 1ºT), Benavídez (23min 2ºT), do Athletico-PR
  • Cartão vermelho:
    Fábio Moreno (41min 1ºT), auxiliar do Athletico-PR
  • Público: 9.139 torcedores
  • Renda: R$ 189.800,00

