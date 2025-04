Crie imagens estilo Studio Ghibli de graça ou mais barato que o ChatGPT

Anônimos, famosos e políticos entraram na trend que cria imagens no estilo do Studio Ghibli. | Reprodução

Descubra como criar imagens no estilo Studio Ghibli de graça ou mais barato que o ChatGPT. Confira as melhores ferramentas disponíveis!

Nos últimos dias, as redes sociais, especialmente o X (antigo Twitter), foram tomadas por uma nova tendência: a criação de imagens no estilo do Studio Ghibli usando o ChatGPT.

A atualização do modelo de geração de imagens GPT-4o, lançada em 25 de março, despertou o interesse de muitos usuários que começaram a recriar fotos pessoais, momentos históricos e memes inspirados nas animações do estúdio japonês, conhecido por filmes como A Viagem de Chihiro (2001) e A Princesa Mononoke (1997).

A popularidade dessa trend foi tão grande que o ChatGPT enfrentou dificuldades técnicas para atender a demanda crescente. Sam Altman, CEO da OpenAI, informou que a alta procura forçou a empresa a limitar temporariamente a geração de imagens.

Diante disso, confira algumas alternativas mais baratas ou gratuitas para geração das imagens no estilo da animação japonesa:

Deep Dream Generator (pago)

Midjourney (pago)

getimg.ai (grátis)

Grok (grátis)

Gemini (grátis)

indsMid (filtro; grátis)

CapCut (filtro; grátis)

