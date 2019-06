Crime Ambiental -Ao destruir acampamento de Garimpo Fiscais do ICMBio cometem crime ambiental com derrame de óleo

Foto: WhatsAppp Jornal Folha do Progresso) – Garimpeiro flagra derrame de óleo diesel por fiscais ambientais do ICMBIO na Flona Jamanxim em Novo Progresso.

Mais uma vez ação dos fiscais ambientais gera polêmica na região!

Desta vez uma operação do ICMBio com apoio da Força Nacional resultou no desmanche de garimpos na “Flona Jamanxim” em Novo Progresso.

ICMBio e Ibama fecharam garimpo Santos Dumont na Flona Jamanxim no município de Novo Progresso. O resultado da ação, não foi divulgado pelo orgão.

Garimpeiros filmaram resultado da operação e denunciaram os fiscais pelo derrame de óleo diesel.

Garimpo ilegal estava dentro da Flona Jamanxim.

Agentes ambientais embargaram diversos focos de garimpos clandestinos.

No Santos Dumont região da Flona Jamanxim, barracos e maquinas foram destruídos pelos fiscais , reserva de óleo Diesel foi despejado ao chão pelos fiscais, segundo o relato do garimpeiro que enviou o vídeo para redação do Jornal Folha do Progresso, mais de mil litros foram jogados ao solo pelos defensores do Meio Ambiente, comenta no vídeo, Veja;

O descarte inadequado do óleo Diesel foi registrado pelos garimpeiros que comentam sobre a poluição do Meio Ambiente pelos fiscais Ambientais.

Além de contaminar o meio ambiente eles estão passando mau exemplo ,isso está poluindo o solo,acabando com o meio ambiente e não há atrativo algum ver o derrame de óleo contribuindo com a poluição ambiental.”

Segundo o Garimpeiro que preferiu não ser identificar, um dos fiscais acompanhou a ação, disse que a área desocupada será monitorada a fim de evitar a reativação do garimpo. Ele garantiu, ainda, que não há a menor possibilidade da atividade garimpeira vir a ser regulamentada no interior da floresta nacional.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

