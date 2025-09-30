Crime brutal em Cascavel: idoso foi morto a golpes de facão e enterrado em cova rasa, diz PM

Foto: Reprodução | De acordo com informações fornecidas pelo oficial aspirante Renzo, da Polícia Militar, à reportagem da CGN, o alerta foi dado ainda na noite de segunda-feira. “Na…

Um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto e enterrado em uma cova rasa na madrugada desta terça-feira (30), nas proximidades da cachoeira da estrada Rio da Paz, no interior de Cascavel. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar após um amigo da vítima relatar seu desaparecimento e a ausência do veículo pertencente ao homem.

De acordo com informações fornecidas pelo oficial aspirante Renzo, da Polícia Militar, à reportagem da CGN, o alerta foi dado ainda na noite de segunda-feira. “Na noite da segunda-feira chegou a informação para as equipes da Polícia Militar de um amigo da vítima que teria dado falta dela e do carro dela. De pronto foram mobilizadas as equipes da Polícia Militar, deslocaram até o local e foi concluído que os últimos a terem contato com a vítima foi esse amigo e um outro terceiro que estaria no local também”, relatou Renzo.

Durante as diligências, a Polícia Militar localizou a carteira da vítima próxima à residência do terceiro indivíduo mencionado. Após ser questionado, esse homem confessou o crime e indicou à polícia o local onde havia ocultado o corpo. “Ele confessou o crime, até inclusive levou a equipe policial onde o corpo estaria ocultado”, afirmou o oficial.

O corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa, na região sul da cidade, na estrada Rio da Paz. “O corpo estava ocultado do outro lado da cidade, mais para a região sul, lá na Rio da Paz. Ele ocultou o corpo numa cova rasa, inclusive a perna estava para fora e foi possível chegar rápido ao local”, detalhou Renzo. A área foi isolada, e a Delegacia de Homicídios e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos de praxe.

Segundo informações preliminares, a vítima teria sido assassinada a golpes de facão. As circunstâncias que motivaram o crime ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: CGN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/15:50:27

