(Foto: ilustrativa) – Crime brutal: homem é assassinado com 15 tiros na cabeça

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (25) em Mucurici, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava várias perfurações na cabeça causadas por disparos de arma de fogo.

No local do crime, foram localizadas cerca de 15 cápsulas deflagradas, o que indica que os autores efetuaram diversos disparos. A identidade da vítima não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a PM, assim que a viatura chegou à cena, várias pessoas se aproximaram, mas ninguém reconheceu o homem.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Mucurici. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso, e, segundo a corporação, mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

Fonte: portaldotupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/15:56:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...