Crime em plena luz do dia assusta moradores, no Pará

Foto:Reprodução | A Estrada Velha do Outeiro, que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro, foi palco de um homicídio e uma tentativa de homicídio por volta do meio-dia desta sexta-feira (17)

A Estrada Velha do Outeiro, que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro, foi palco de um homicídio e uma tentativa de homicídio por volta do meio-dia desta sexta-feira (17). O crime ocorreu nas proximidades de uma escola e de uma área de grande movimentação comercial, próximo a um bar.

Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado de Operações recebeu o chamado informando sobre o baleamento de duas pessoas no início da via. Testemunhas relataram que dois homens encapuzados, em uma motocicleta com a placa coberta, se aproximaram do local e abriram fogo contra um homem identificado como Cleisson Thiago, que seria o alvo da dupla.

Durante a ação, um lojista que estava abrindo sua conveniência acabou sendo atingido por uma bala perdida. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci.

Já Cleisson, mesmo ferido, tentou correr, mas acabou colidindo com uma placa de trânsito e caiu. Os criminosos se aproveitaram da situação e finalizaram a execução com mais disparos antes de fugirem do local.

O caso gerou pânico entre comerciantes, moradores e estudantes, já que o crime ocorreu em um horário de grande fluxo de pessoas e veículos. Imagens do corpo caído na via e relatos sobre o crime se espalharam rapidamente pelas redes sociais, onde também foram feitas alegações de envolvimento de facções criminosas, embora a polícia não tenha confirmado a motivação até o momento.

A Polícia Militar informou apenas que a vítima tinha passagens anteriores pela polícia, mas não divulgou os detalhes. A Divisão de Homicídios esteve no local colhendo informações, enquanto a Polícia Científica do Pará realizou a perícia e coleta de evidências para auxiliar nas investigações.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...