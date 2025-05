CRIME LINHA GAÚCHA – Acusada de mandar matar irmão e cunhada é condenada a 47 anos e 1 mês de prisão em júri popular

Além de Jocelia Cardoso, outras três pessoas foram condenadas pelo crime. (Foto>Reprodução)

O júri teve início na manhã desta segunda-feira, 26 de maio de 2025, e acabou na terça-feira (27) por volta das 22h23min, nas dependências da Câmara Municipal.

Acusada de planejar é contratar pistoleiro para matar o próprio irmão e cunhada, Jocelia Cardoso Rosa foi condenada a 47 anos 1 mês de prisão, na noite desta terça-feira, 27 de maio de 2025. O julgamento dela aconteceu no Tribunal do Júri de Novo Progresso e durou mais de 20 horas. Outros três réus no caso também foram condenados.

“A sentença foi proferida pelo Juiz Wallace Carneiro de Souza titular da comarca de Novo Progresso-PÁ”.

A morte de Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes de 25, aconteceu em 13 de outubro de 2021. Segundo a denúncia do Ministério Público do Pará (MPPA), Jocelia planejou o assassinato com sua prima Vanessa que era proprietária de um bar localizado no bairro industrial em Novo Progresso, em uma simulação de assalto após uma festa na comunidade Linha Gaúcha, até serem presas e agora condenada por Homicídio Qualificado. A intenção era ficar com o patrimônio das vítimas, segundo o MP.

Leia Também:Casal é morto a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, na área rural de Novo Progresso

No total, cinco pessoas foram denunciadas pelo crime homicídio qualificado. No entanto, só quatro sentaram no banco dos réus, a principal suspeita de ter articulado o crime e contratado os pistoleiros ainda não foi julgada.

Clique AQUI e leia mais sobre o caso

Além de Jocelia, foram julgados Luiz Henrique Martininelli e Rael Sandis de Salles confessaram que foram contratados para o crime (executores) e foram condenados a 21 anos de prisão. O motorista de aplicativo Eleandro Marcos Biazzoto que foi acusado nos autos de dar fuga aos criminosos, teve uma pena de 23 anos.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/22:56:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...