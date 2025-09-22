Crime por encomenda? Agricultor é morto em emboscada no interior do Pará

Foto: Reprodução | Sem deixar pistas: pistoleiros matam agricultor e fogem pela Transamazônica

Pistoleiros emboscam e executam homem com tiros na cabeça em Placas

A Polícia Militar do município de Placas, no sudoeste do Pará, não descarta a possibilidade de que o assassinato de Alcidino Quirino Gomes, de 58 anos, tenha sido um crime por encomenda. A suspeita se baseia no modus operandi da execução e na forma como os criminosos agiram.

Segundo informações repassadas ao major Vieira e ao tenente Pimentel da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar, através do sargento Pierre, comandante do 69º Pelotão de Placas (subordinado ao CPR X, sob comando do coronel Márcio Abud), a vítima foi morta a tiros dentro de seu próprio carro — uma caminhonete Hilux branca — no final da tarde de sábado (20).

Por volta das 18h40, a guarnição da viatura 10-0047, composta pelo sargento Moraes, cabo Aguiar, soldados Bandeira e Railton, foi acionada para atender a ocorrência de homicídio na vicinal do Nonato, a cerca de 7 km da entrada do Travessão, após a ponte do igarapé Curuatinga.

Ao chegarem ao local, acompanhados pela Polícia Civil e por uma equipe da funerária, os policiais encontraram Alcidino já sem vida dentro do veículo. No momento do crime, havia outras pessoas no carro, que presenciaram o assassinato e se tornaram testemunhas-chave.

De acordo com os relatos, dois homens armados estavam escondidos no mato, e haviam deixado uma motocicleta estacionada próxima ao ramal. Quando a vítima reduziu a velocidade por causa dos buracos na estrada, os atiradores saíram da vegetação atirando diretamente no motorista.

Com o carro já parado, os criminosos abriram a porta e efetuaram novos disparos à queima-roupa na cabeça de Alcidino. Após a execução, fugiram levando a chave da ignição e não deixaram cápsulas no local, o que reforça a hipótese de um crime planejado.

As testemunhas foram rendidas, deitadas no chão e orientadas a manter o rosto virado para baixo, o que dificultou a identificação dos suspeitos e da motocicleta usada na fuga. Os pistoleiros fugiram em direção à rodovia BR-230 (Transamazônica).

A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem em diligências para identificar e capturar os assassinos. As testemunhas foram conduzidas à delegacia de Placas para prestar depoimento e colaborar com as investigações.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/15:14:22

