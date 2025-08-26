Crimes cibernéticos: Polícia Civil cumpre mandados de de busca e apreensão em Rurópolis

Equipamentos apreendidos para investigação de crimes cibernéticos — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Os equipamentos apreendidos serão submetidos à perícia para extração de dados.

Policiais civis dos municípios de Rurópolis e Placas deram cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão de computadores, notebooks e celulares em Rurópolis, com o objetivo de instruir inquérito policial que apura crimes cibernéticos no âmbito doméstico.

De acordo com a polícia, mesmo residindo em outro município a vítima passou a ser difamada e ameaçada virtualmente e ter seus dados telemáticos invadidos pelo ex-companheiro.

Policiais dos dois municípios trabalham no caso e encontraram os objetos da investigação em uma farmácia de Rurópolis. Os equipamentos apreendidos serão submetidos à perícia para extração de dados.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar e teve resultado positivo com o cumprimento do mandado e apreensão dos objetos. O resultado da perícia pode levar a um desdobramento do caso, a responsabilização e até prisão dos responsáveis.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/17:09:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...