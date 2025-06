Criminoso atira em vítima de assalto por não ter modelo de celular que ele queria

Porta de carro ficou manchado de sangue — Foto: Reprodução/TV Globo

Caso aconteceu em Vila Valqueire. Melissa Cristina Gouveia, de 45 anos, foi baleada porque ela não tinha um modelo de Iphone que foi exigido pelo bandido. Ela foi levada para o Hospital Carlos Chagas com um tiro na mão. O estado de saúde dela é estável.

Uma mulher foi baleada durante um assalto em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira (24). O criminoso atirou em Melissa Cristina Gouveia, de 45 anos, porque ela não tinha um modelo de iPhone que ele queria, segundo testemunhas.

O crime aconteceu por volta das 20h40. Melissa estava dentro do carro quando um homem em uma moto anunciou o assalto. Sem encontrar o modelo de celular desejado, o bandido atirou na vítima.

Após o disparo, Melissa gritou por ajuda: “Socorro, socorro.”

Ao ouvirem os gritos, Patrícia Fragasso e o marido, que estavam em casa, correram para prestar socorro. Ela relatou o que viu:

“Ele [o bandido] jogou as coisas dela no carro e deu um tiro nela. Ela foi amparar e foi nas mãos, perfurou as duas mãos. Meu marido correu, um desespero danado, cheio de sangue, levou pro hospital, e ela está bem agora.”

Melissa foi levada para o Hospital Carlos Chagas e depois transferida para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ela passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

Moradores relataram que a região do crime, uma praça bastante movimentada, tem registrado um aumento nos assaltos nos últimos anos.

“Não era assim, moro há 50 anos no Valqueire. Está demais, uma coisa horrorosa”, disse a aposentada Maria Olga Rainer.

Na manhã desta quarta-feira (25), equipes da Polícia Militar reforçaram o patrulhamento na região.

A Polícia Civil informou que agentes analisam imagens das câmeras de segurança e fazem outras diligências para identificar o assaltante.

